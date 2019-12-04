Шквал огня: скоростная торпеда получила новую жизнь

В США оценили уникальность ВА-111

Засекреченная советская торпеда "Шквал" могла стать одним из главных козырей ВМФ РФ, если бы холодная война все-таки переросла в горячую. Несмотря на огромный шум, который она производила в воде, уничтожить торпеду, которая двигалась в 6 раз быстрее обычной, было бы крайне трудно.

Американский журнал The National Interest назвал "Шквал" уникальным оружием, которое могло бы вызвать настоящую неразбериху в эскадре противника. А все средства защиты против торпед просто бы не сработали.

В последнее время "Шквалу" пророчат новую жизнь, так как кавитационные торпеды стали делать и на Западе. Например, немцы создали "Барракуду", работающую по такому же принципу, а затем и Иран заявил, что обладает высокоскоростной торпедой.

В России работают над тем, как улучшить "Шквал". Советская торпеда шумная и очень точная, но это даже не главное – ее дальность всего 13 км. Для современного морского боя это просто несерьезно.

Интересно, что изначально "Шквал" создавалась с ядерной боеголовкой мощностью 150 килотонн, но позже из-за очевидных слабых мест торпеды от этой идеи пришлось отказаться.

Сама конструкция торпеды делает невозможным установку на "Шквал" головки самонаведения. А огромный шум "оглушает" активный и пассивный гидролокатор.

В модернизированной версии конструкторы пошли на компромисс. Максимальную скорость у нее включается на конечном этапе, когда цель уже совсем близка. И такой "Шквал" уже намного опаснее.