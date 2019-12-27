Лодка превзойдет по технологиям даже "Ясень-М"

В России рассекретили данные о загадочной подлодке "Лайка-ВМФ". Макет с характеристиками новой субмарины представили в ходе выставки образцов военной техники в Национальном центре управления обороной, на которой присутствовал и Владимир Путин.

Как сообщает военный блог bmpd, новая подлодка, которую решили строить вместо "Хаски", получила шифр 545. Это атомная субмарина с максимальной глубиной погружения 600 метров, скоростью хода до 35 узлов и автономностью 90 суток. Лодка предназначена для поражения стратегических объектов противника.

Но самое интересное, ее оснастят модульной конструкцией, а также единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.

"Лайку" вооружат проверенными крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", а также гиперзвуковыми "Цирконами". Кроме того, подлодка получит противолодочный комплекс "Ответ", скоростные подводные ракеты "Хищник", торпеды УСЭТ-80, "Физик-1", антиторпеды "Ласта" и даже специальные мини-ракеты и мини-торпеды. Разработчик субмарины – "Малахит". Теперь вопрос – когда эта лодка будет готова. Пока российские моряки надеются получить "Ясень-М", в первую очередь,"Казань".