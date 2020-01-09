Российские субмарины доминируют в списке

В случае начала ядерной войны США и Россия нанесут прицельные удары по ракетным шахтам. Несколько сложнее будет уничтожить мобильные комплексы, вроде "Ярса", однако и это возможно, благодаря спутниковой сети. А настоящим кошмаром военных обеих стран станут атомные подводные лодки с ядерными ракетами, которые будет крайне трудно засечь.

The National Interest составил пятерку самых опасных субмарин в мире, способных уничтожить все человечество.

Список открывают американские "Огайо" с 24 ракетами UGM-133 Trident II D5, каждая из которых оснащена 12 термоядерными боеголовками W88 по 475 килотонн каждая. Коэффициент вероятного кругового отклонения у этой высокоточной ракеты всего 90 м, поэтому "Трайденты" могут быть использованы для первого удара. К слову, российские ракеты не такие точные.

Девять лодок "Огайо" постоянно находятся в Тихом океане и еще пять – в Атлантическом. На замену этим субмаринам американцы готовят "Колумбии" с 16 "Трайдентами". Эта лодка еще незаметнее, а значит, опаснее, и по праву заслуживает место в топ-5.

Следующая в пятерке – российская лодка проекта "Борей". Она меньше легендарной советской "Акулы", но больше "Огайо" и "Колумбии". Вооружена 16 ракетами РСМ-56 "Булава", которых достаточно, чтобы сравнять с землей крупнейшие американские города. Каждая ракета оснащена десятью ядерными боеголовками, способными преодолеть 8 тыс. километров. Ракеты могут обходить средства ПРО противника.

Четвертая лодка – советский "Дельфин" с ракетами Р-29РМУ2 "Синева". Это усовершенствованные жидкотопливные советские ракеты, которые производят с 2004 года. Каждая из них оснащена 4 – 8 боеголовками, которые по мощности не уступают W88. А дальность "Синевы" даже превысила аналогичный показатель "Трайдента" – 11547 километров.

Пятерку по праву замыкает российский "Ясень". Несмотря на то что это многоцелевая подлодка, ее ядерных "Калибров" хватит, чтобы уничтожить целую армию. Это очень тихие субмарины, которые могут подкрасться к на расстояние менее 2,5 тыс. км к побережью противника и запустить 32 ракеты каждая.