Войну с Россией и Китаем признали кошмаром для США

Пентагону пророчат победу, но она под большим вопросом

США отказались от своей "доктрины двух войн" в конце прошлого прошлого десятилетия. До этого Пентагон готовился вести боевые действия на два фронта – например против Ирана и Северной Кореи. Под данную модель была "заточена" логистика, стратегия закупок и материально-техническое обеспечение.

Доктрина была принята после 1991 года, когда СССР уже не представлял угрозу для Вашингтона. Однако за последнее десятилетие многое изменилось. Россия принялась наверстывать упущенное, а Китай из "копировальщика" советских и американских вооружений превратился в мощную сверхдержаву, которая построила современные ракеты и истребитель пятого поколения.

И теперь в Пентагоне всерьез подумывают о том, чтобы эту доктрину вернуть, так как военное сотрудничество Росии и Китая совершенно не устраивает Пентагон.

По мнению The National Interest, США воюющие одновременно против России и Китая – это маловероятный сценарий. Скорее всего, одна из стран просто воспользуется кризисом, чтобы "отжать" какую-нибудь территорию. Например, как считает NI, во время конфликта в Южно-Китайском море, Россия может вернуть Прибалтику.

Западные военные эксперты уверены, что войну начнут или Россия или Китай, но США могут их спровоцировать. Как и во Второй мировой войне, американские сухопутные силы сконцентрируются на боевых действиях в Европе, в то время как флот будет воевать в Тихом океане.

Как полагает NI, Россия не может противостоять на равных НАТО в Северной Атлантике, хотя и может доставить немало проблем. Это спорное утверждение, однако если сравнивать силы ВМФ и стран НАТО, то становится понятно, что они не равны.

Таким образом, основная масса американских подлодок и авианосцев будет сконцентрирована в Тихом и Индийском океанах, сражаясь с Китаем. Стратегические бомбардировщики, включая стелсы В-2 могут работать на двух фронтах.

Авторы даже предполагают, что США могут полностью сконцентрироваться на Китае, оставив русских на Европу. Вот это точно заблуждение.

"У Соединенных Штатов нет оснований воевать с Россией, кроме сохранения целостности альянса НАТО", – пишет журнал.

Если же это произойдет, силы союзников слишком сильны. Россия может занять Прибалтику, однако понесет огромные потери от ударов авиации НАТО и, вероятно, не сможет долго удерживать территории.

NI допускает, что США все еще могут сражать на два фронта и победить, но это утверждение спорно. Китай уже обладает ракетами, которые способны уничтожить авианосцы ВМС США, а подводный флот России может стать настоящей катастрофой для американцев. Вряд ли Москва захочет захватывать Прибалтику, зная, что большинство ее жителей не поддержат эту идею.