К войне готовятся: в Польше оценили армию России

Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Польша увидела в российских учениях "Центр-2019" подготовку в полномасштабному конфликту без использования ядерного оружия. Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) пришли к выводу, что Россия продолжает реформировать свои вооруженные силы и готовится воевать сразу на двух фронтах.
Условное террористическое объединение, по мнению поляков, сильно напоминает запрещенное в РФ "Исламское государство", но в отличие от ситуации в Сирии, где в основном используются ВКС, на учениях были широко задействованы сухопутные силы.
По мнению PISM, Москва не только осуществляет подготовку к войне с НАТО, но и считает угрозой создание некого преступного государства, обладающего значительными финансовыми ресурсами.
Аналитики уверены: боевая мощь российской армии настолько возросла, что в первое время Москва не прибегнет к использованию ядерного оружия.
В Незалежной намерены положить конец гегемонии России
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков