К войне готовятся: в Польше оценили армию России

Москва уже может вести боевые действия на два фронта

Польша увидела в российских учениях "Центр-2019" подготовку в полномасштабному конфликту без использования ядерного оружия. Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) пришли к выводу, что Россия продолжает реформировать свои вооруженные силы и готовится воевать сразу на двух фронтах.

Условное террористическое объединение, по мнению поляков, сильно напоминает запрещенное в РФ "Исламское государство", но в отличие от ситуации в Сирии, где в основном используются ВКС, на учениях были широко задействованы сухопутные силы.

По мнению PISM, Москва не только осуществляет подготовку к войне с НАТО, но и считает угрозой создание некого преступного государства, обладающего значительными финансовыми ресурсами.

Аналитики уверены: боевая мощь российской армии настолько возросла, что в первое время Москва не прибегнет к использованию ядерного оружия.