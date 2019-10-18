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Запад: Россия вторгнется в Норвегию после начала войны с НАТО

Запад: Россия вторгнется в Норвегию по одной причине
Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos
Скандинавия станет воротами в Северную Атлантику

В случае начала войны России со странами НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, одной из первых примет удар Москвы Норвегия. Здесь открывается путь в Северную Атлантику, поэтому Норвежское море обладает имеет огромную стратегическую важность. По мнению The National Interest, Осло не обладает достаточной военной мощью, чтобы противостоять Москве, но в дело однозначно вмешается Пентагон.

Крупнейшие со времен окончания холодной войны учения НАТО "Трезубец" неслучайно имитировали защиту от высадки морского десанта в Норвегии, а также атаки сухопутных сил. В это время, по данным НАТО, Россия глушила GPS-сигналы средствами РЭБ, тем самым максимально приближая учения к реальным боевым действиям.

Норвегия – небольшая, но богатая страна с населением в половину Москвы – всего 5,3 млн человек. В составе сухопутных вооруженных сил всего одна бригада, хотя военнослужащие имеют опыт службы в Афганистане.

Королевские военно-воздушные силы достаточно мощные – около 70 истребителей F-16 плюс десяток F-35 пятого поколения. В планах покупка еще 42 "тридцать пятых".

Флот располагает как фрегатами, так и ракетными катерами и подводными лодками. Но главное, на выручку Норвегии сразу же поспешат боевые соединения стран НАТО. Американцы обещают целый авианосец с 68 истребителями F/A-18 Super Hornet, а также десантный корабль USS Iwo Jima с "морскими котиками" на борту.

Кстати, морские пехотинцы США находятся на ротационной основе в Норвегии, и сейчас их около 800. Параллельно подключатся Германия, Великобритания и Франция.

Фото: www.globallookpress.comРоссии очень не нравится активность военных НАТО в Скандинавии. Так, широкий общественный резонанс вызвала имитация атаки бомбардировщиков Ту-22М на радар в городе Варде еще в позапрошлом году и "налеты" на корабли НАТО. Во время учений "Запад-2017" рядом с норвежской границей были развернуты ОТРК "Искандер", что изрядно обеспокоило Осло.

А недавно норвежские СМИ и вовсе написали о высадившихся на Шпицбергене российских спецназовцах.

Александр ИЛЬИН
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