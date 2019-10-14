Запад: Россия захватит Шпицберген

"Белые человечки" обеспечат контроль над Северной Атлантикой

"Вторжение" России на норвежский остров Шпицберген, которое, к слову, не подтвердили в Минобороны Норвегии, является "фирменным знаком" современной России. Как считает The National Interest, остров обладает огромным стратегическим значением, чего не могут не понимать в Москве, поэтому спецназовцы на Шпицбергене – это своеобразный "привет Западу".

Во время Второй мировой войны Шпицберген был оккупирован Германией. Немцы быстро поняли, что, контролируя остров, они могут легко атаковать конвои, направлявшиеся из США в Европу и обратно.

О том, что Россия "замахивается" на северные земли, заговорили два года назад, во время учений "Запад-2017". Тогда норвежский сайт Aldrimer опубликовал информацию, что Северный флот совместно с воздушно-десантными подразделениями отрабатывает высадку на Шпицбергене. Статья вызвала общественный резонанс как в Осло, так и в Москве

Затем, уже во время учений "Центр-2019", высадка десантников на архипелаге Северная Земля показалась некоторым западным военным аналитикам полноценной репетицией захвата Шпицбергена, так как обстановка и там и там очень похожая.

Как считает NI, если начнется война между Россией и странами НАТО, Шпицберген станет одной из первых целей Москвы. Контроль над архипелагом даст возможность максимально обезопасить операции подводного флота в Северной Атлантике. А строительство базы на самом южном острове Бьерне позволит кораблям Северного флота напрямую выйти в Баренцево море. Фактически Шпицберген является важнейшим компонентом в стратегии запрета доступа A2/AD в Северной Атлантике. Будет ли Россия его захватывать сейчас? Нет. Сделает ли она это в случае начала войны – безусловно, да.

В этой стратегии нет ничего нового, во многом она повторяет советскую схему "Бастион", которая имела место во время холодной войны.

По версии американских экспертов, вторжение на Шпицберген будет выглядеть так: группа небольших кораблей при поддержке десантных кораблей и сил Северного флота обеспечит прикрытие высадке спецназовцев. Также могут быть задействованы боевая авиация и небольшие подводные лодки.

Возможен и другой сценарий, более скрытный: спецназовцев доставят на подлодках, а затем российские СМИ якобы распространят легенду, что "белые человечки" просто приехали навестить родственников, живущих в шахтерском городке в Баренцбурге. Затем на архипелаге будет создана так называемая "серая зона".