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По работе были: спецназ признался в командировке в Норвегию

По работе были: спецназ признался в командировке в Норвегию
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Осло раздумывает, раздувать ли скандал

Российские СМИ нашли доказательства присутствия российского спецназа на острове Шпицберген, формально считающегося территорией Норвегии.

"Новая газета" разыскала аккаунты бойцов чеченского спецназа, которые якобы выложили фотографии, сделанные на Шпицбергене. На них были геотеги норвежской части Арктики, а в комментарии к одному из снимков один из бойцов написал, что товарищи были в Норвегии по работе.

Ранее о присутствии российского спецназа на Шпицбергене написало специализированное издание AldriMer, ссылаясь на источники в норвежской разведке и правительстве. Посольство России в Осло эту информацию опровергло и назвало провокацией. Этой же точки зрения придерживается и большинство российских военных экспертов.

Александр ИЛЬИН
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