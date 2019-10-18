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В Европе отработали ядерный удар по России

В Европе отработали ядерный удар по России
Фото: commons.wikimedia.org
Немецкие истребители произвели условные сбросы атомных бомб

В Германии и Нидерландах стартовали учения Steadfast Noon, в ходе которых будет отрабатываться нанесение ядерных авиаударов. НАТО дает понять, что применит американские атомные бомбы, которые хранятся в Европе со времен холодной войны.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, учения проводятся в обстановке повышенной секретности, задействованы бомбардировщики 33-й тактической эскадрильи ВВС ФРГ "Торнадо", способные нести ядерные бомбы.

Подразделение базируется на аэродроме Бюхель, где по официально не подтвержденным данным хранятся тактические авиабомбы США типа B61, которые в перспективе будут заменены на новейшую версию В61-12. Боеприпасы могут быть использованы ВВС ФРГ в рамках концепции НАТО Nuclear sharing. Согласно этому документу, в случае начала конфликта может быть использовано ядерное оружие, хранящееся, кроме Германии, в Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Недавно американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне, в связи с операцией Турции на севере Сирии, всерьез подумывают вывезти бомбы с турецкой базы Инджирлик.


Александр ИЛЬИН
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