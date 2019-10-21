Российский "Порубщик" развяжет ядерную войну

США не стерпят атаки на свои спутники

Российские самолеты и системы РЭБ, вырубающие электронику на американских спутниках, могут спровоцировать атомную войну.

Как пишет The National Interest, атаку на свои спутники Пентагон воспримет как начало неожиданного ядерного удара, так как космические аппараты наводят баллистические ракеты на цели. Проще говоря, если сбить наиболее важные спутники, "Минутмэны" просто не долетят до целей.

О том, что Россия разрабатывает систему РЭБ, которая в том числе "выключает" военные спутники, стало известно еще в 2015 году. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель гендиректора АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" Юрий Маевский. Он добавил. что на спутниках ее размещать не будут, так как это запрещено международными планами.

Это означает, что систему разместят на самолете РЭБ, который заменит уже существующий Ил-22ПП "Порубщик". По данным СМИ, самолет сделают на базе планера Ту-214 или Ил-76, а называться он будет "Порубщик-2". Кроме того, комплексами оснастят корабли и наземные базы.

Военные эксперты полагают, что российским инженерам вполне под силу создать хорошую машину этого класса, так как по части РЭБ Россия может дать фору даже американцам. Летчики и моряки НАТО во время учений в Скандинавии уже ощущали на себе "прелести" воздействия средств радиоэлектронной борьбы: военные неоднократно теряли сигнал GPS.