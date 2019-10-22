Немцы строят танк для боя с "Арматой"

Германия признала превосходство российского танка над "Леопардом"

Немецкий танк "Леопард-2" проигрывает по некоторым характеристикам российской "Армате", поэтому Германия и Франция разрабатывают новый танк. Как пишет Die Welt, скорее всего, у него будет новая 130-мм пушка производства Rheinmetall, и готова машина будет примерно к 2038 году.

Немецкое издание не стало уточнять, в чем "Армата" превосходит второй "Леопард", но, возможно, речь шла об огневой мощи, уровне защиты, маневренности и датчиках. Нельзя забывать, что "Леопард-2" в эксплуатации с 1979 года, хотя с тем пор семь раз проходил модернизацию, причем в последний раз в 2010 году.

Что касается перспективного танка, то его разработка может серьезно затормозиться из-за конкуренции между компаниями. На данный момент у Германии есть "Леопард-2", а у французов "Леклерк", и, естественно, каждая страна попытается "пропихнуть" в новую машину свои разработки. Так, французы совершенно не согласны ставить на танк пушку Rheinmetall и предлагают свою, разработки концерна Nexter Group калибра 140-мм. Ранее ее уже испытывали на прототипе "Леклерка".

Rheinmetall давно продвигает свою новинку. Пушка весит 3 тонны, ее длина 6,6 м, а стреляет она в том числе новыми снарядами длиной 1,15 метра.



Но "закулисная война" между двумя европейскими державами продолжается, ведь на кону экспортные контракты и многолетние заказы продукции на разных предприятиях. России остается к этому времени, когда будет готова машина, наладить массовый выпуск Т-14 "Армата".