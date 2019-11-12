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Евросоюз назвал условия для снятия антироссийских санкций

Брюссель назвал условия для снятия санкций с Москвы
Фото: www.globallookpress.com
ЕС ожидает положительных сдвигов в урегулировании ситуации в Донбассе

Дальнейшее продление санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза увязывается с выполнением минских соглашений и вопрос их снятия может обсуждаться европейцами до истечения срока последней пролонгации. Об этом сообщил чиновник в структурах ЕС, комментируя РИА "Новости" заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Брюссель якобы готов в такому решению.

Собеседник агентства напомнил, что экономические санкции в отношении России действуют до 31 января 2020 г., а вопрос их будущего принимает Совет далеко до этой даты.

"Решение о продлении санкций еще на шесть месяцев последовало на саммите в июне за докладом от канцлера (Германии) Ангелы Меркель и президента (Франции) Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений", – пояснил еврочиновник.

Он подчеркнул, что срок действия экономических рестрикций Евросовет увязал в марте 2015-го с полным выполнением минских договоренностей.

"Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", – резюмировал он.

Ранее сегодня пан Кулеба заявил, что задача Киева не допустить снятия антироссийских ограничительных мер "без достижения необходимых нам результатов по Минску", а если такое случится, то потребовать от страны, которая пойдет навстречу Москве по данной тематике, финансовой компенсации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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