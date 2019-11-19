Переговоры NASA с Москвой невозможны из-за введенного США запрета

Антироссийские санкции могут оставить американских астронавтов без доступа на Международную космическую станцию. Так, по мнению польского издания, США расплачиваются за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Корпорация "Роскосмос" начала отправлять американцев на орбитальную станцию в 2006 году – за 13 лет NASA заплатило за это 3,9 миллиарда долларов. Тогда ведомство попыталось снизить зависимость от России подписанием договора с концерном Boeing и компанией SpaceX Илона Маска в 2014 году. Доставка американских астронавтов должна была начаться в 2017 году, однако соблюсти эти сроки не удалось, сообщает автор материала в издании Gazeta Wyborcza.

Таким образом, в 2020 году астронавты из США могут не попасть на орбитальную станцию, потому что места для них на российском корабле не предусмотрены. Для решения проблемы необходимо вести переговоры с Москвой, однако из-за антироссийских санкций NASA не может заключить новое соглашение.

В "Роскосмосе" заявили, что решение о предоставлении дополнительных мест примут в ближайшее время, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".