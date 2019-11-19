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Американцы дорого заплатят за санкции против России

Американцы дорого заплатят за санкции против России
Фото: commons.wikimedia.org
Переговоры NASA с Москвой невозможны из-за введенного США запрета

Антироссийские санкции могут оставить американских астронавтов без доступа на Международную космическую станцию. Так, по мнению польского издания, США расплачиваются за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Корпорация "Роскосмос" начала отправлять американцев на орбитальную станцию в 2006 году – за 13 лет NASA заплатило за это 3,9 миллиарда долларов. Тогда ведомство попыталось снизить зависимость от России подписанием договора с концерном Boeing и компанией SpaceX Илона Маска в 2014 году. Доставка американских астронавтов должна была начаться в 2017 году, однако соблюсти эти сроки не удалось, сообщает автор материала в издании Gazeta Wyborcza.

Таким образом, в 2020 году астронавты из США могут не попасть на орбитальную станцию, потому что места для них на российском корабле не предусмотрены. Для решения проблемы необходимо вести переговоры с Москвой, однако из-за антироссийских санкций NASA не может заключить новое соглашение.

В "Роскосмосе" заявили, что решение о предоставлении дополнительных мест примут в ближайшее время, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А батут? Где батут? Можно ещё рогатку применить и хохлов позвать чтобы тянули резинки.
Гость
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Опять одно и то же: весь Мир страдает и рыдает от (для РФ) "полезных" санкций!
Гость
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Сами себя кастрировали!
Пять Бутербродов
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Сами отпилили <цензура>, на котором сидели.
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