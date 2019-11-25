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В России оставят антиевропейские санкции навсегда

В России оставят антиевропейские санкции навсегда
Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Москва не собирается идти на уступки ЕС

Санкционная политика Россию не просто не сломила, а пошла ей на пользу, об этом неоднократно заявляли в правительстве. Ограничительные меры настолько прижились в нашей стране, что многие представители отечественного бизнеса попросту не хотят, чтобы экономическая блокада когда-либо прекращалась, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  

"Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", – цитирует главу кабмина ТАСС. 

При этом Медведев отметил, что Москва не собирается идти на уступки Евросоюзу. Возможно, предположил премьер, отношения ЕС и РФ улучшатся при возникновении договоренностей относительно конфликта на Украине. В противном случае взаимные рестрикции "сохранятся надолго", ведь, как показывает практика, "и в этих условиях можно жить и развиваться". 

"Поживем – увидим", – подытожил Дмитрий Анатольевич. 

Напомним, игра в санкционный пинг-понг началась на фоне воссоединения России с Крымом и событий на юго-востоке Украины.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Так нужно больше санкций, раз они такие "нестрашные и даже полезные"! Даёшь больше санкций, по самое "не могу", чтоб у шариковых голова не шаталась! Дебилы, мля!
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