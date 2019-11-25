Москва не собирается идти на уступки ЕС

Санкционная политика Россию не просто не сломила, а пошла ей на пользу, об этом неоднократно заявляли в правительстве. Ограничительные меры настолько прижились в нашей стране, что многие представители отечественного бизнеса попросту не хотят, чтобы экономическая блокада когда-либо прекращалась, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", – цитирует главу кабмина ТАСС.

При этом Медведев отметил, что Москва не собирается идти на уступки Евросоюзу. Возможно, предположил премьер, отношения ЕС и РФ улучшатся при возникновении договоренностей относительно конфликта на Украине. В противном случае взаимные рестрикции "сохранятся надолго", ведь, как показывает практика, "и в этих условиях можно жить и развиваться".

"Поживем – увидим", – подытожил Дмитрий Анатольевич.



Напомним, игра в санкционный пинг-понг началась на фоне воссоединения России с Крымом и событий на юго-востоке Украины.