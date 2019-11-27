В Москве назвали один из действенных способов разрешения экономической блокады

Глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на то, что западные государства возомнили себя супердержавами. Особенно, по мнению высокопоставленного дипломата, "имперские замашки" наблюдаются в санкционном вопросе.

Министр призвал устранить их, прекратив тем самым "эту ненормальную ситуацию". Речь идет об ограничительных мерах и способе разрешения экономического конфликта.

"Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", – цитирует Лаврова RT.

Читатели данной новости согласились с министром иностранных дел, призвав Россию к действию. Скептики же отметили, что слова главы внешнеполитического ведомства пущены на ветер.

"Запад обнаглел. Пора ставить их на место", "Бессмысленно призывать Запад к разумности потому что по другому Запад просто не умеет", "Это призыв к тигру перейти на овощную диету", "Просто они до безумия любят Россию. А как известно, каждый по своему эту любовь демонстрирует", – отреагировали россияне (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что ряд отечественных компаний рады санкциям и не хотят их отмены. Наша страна, заверил глава кабмина, не будет делать первый шаг навстречу Западу.