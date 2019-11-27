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Глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на то, что западные государства возомнили себя супердержавами. Особенно, по мнению высокопоставленного дипломата, "имперские замашки" наблюдаются в санкционном вопросе.
Министр призвал устранить их, прекратив тем самым "эту ненормальную ситуацию". Речь идет об ограничительных мерах и способе разрешения экономического конфликта.
"Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", – цитирует Лаврова RT.
Читатели данной новости согласились с министром иностранных дел, призвав Россию к действию. Скептики же отметили, что слова главы внешнеполитического ведомства пущены на ветер.
"Запад обнаглел. Пора ставить их на место", "Бессмысленно призывать Запад к разумности потому что по другому Запад просто не умеет", "Это призыв к тигру перейти на овощную диету", "Просто они до безумия любят Россию. А как известно, каждый по своему эту любовь демонстрирует", – отреагировали россияне (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что ряд отечественных компаний рады санкциям и не хотят их отмены. Наша страна, заверил глава кабмина, не будет делать первый шаг навстречу Западу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем