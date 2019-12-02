Новое руководство Брюсселя следует старой политике в отношении России

Европа не видит причин для снятия антироссийских санкций, поскольку Москва не предлагает ничего в ответ. Об этом заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого. Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы", – полагает испанец.

Одновременно он заметил, что, "разумеется, сами по себе санкции не являются политикой". По его словам, Брюссель намерен искать баланс интересов в отношениях с Москвой.

Боррель указал на тот факт, что, например, рестрикции США в отношении Венесуэлы, "не решают проблем, но затрагивают население" Боливарианской Республики, в результате "оно находится в условиях гуманитарного кризиса".

Напомним, с 1 декабря к исполнению обязанностей приступил обновленный состав Еврокомиссии. Внешнюю политику на должности вице-председателя и высокого представителя отныне курирует экс-глава испанского МИД Жозеп Боррель. На своем посту он сменил итальянку Федерику Могерини.

