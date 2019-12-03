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Немцы доказали бесполезность санкций против России

Немцы доказали бесполезность санкций против России
Фото: www.globallookpress.com
Но есть и минусы - "кумовство" душит бизнес в стране

Западные санкции против России в некоторой степени потеряли значение для компаний, которые ведут свои бизнес на территории РФ. Однако деловой климат здесь по-прежнему остается неблагоприятным.

Об этом говорится в докладе Германо-российской промышленной палаты (AHK) и Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV), опубликованном на сайте АНК.

Большинство из 112 опрошенных представителей немецких компанией назвали главными проблемами в России бюрократию, слабое развитие конъюнктуры, а также "протекционистские барьеры". В частности, это относится к участию в государственных тендерах.

Кроме того, немцы считают, что государству следует больше поддерживать малый и средний бизнес. А вот экономические санкции, напротив, потеряли свое значение. Кроме того, большинство компаний одновременно поддерживает "Северный поток-2" и транзит газа через Украину. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ЕСЛИ ЭТО ТАК.ТО НЕМЦЫ-ИДИОТЫ ! САНКЦИИ ДУШАТ КРЕМЛЬ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ !!!!
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