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В американском городе Саванна (штат Джорджия) арестован владелец российской компании "КС Инжиниринг" Олег Никитин. Россиянина обвиняют в нарушении режима санкций в отношении РФ. Об этом сообщает сайт Минюста США.
Отмечается, что в опалу Вашингтона попали два гражданина России, два итальянца, один американец и ряд компаний, нарушивших ограничения, введенные Штатами после вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе.
Из заявления Минюста следует, что Никитин вместе с фигурантами дела (в том числе называется другой россиянин из "КС Инжиниринг" Антон Черемухин, об аресте которого в сообщении не сказано) пытался в обход рестрикций приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы использовать ее в глубоководном бурении в Арктике.
Кроме Никитина, арестованы Габриэле Виллоне и Дали Багру.
"Эта дерзкая схема подрыва санкций Соединенных Штатов была прямой угрозой национальной безопасности", – заявил спецуполномоченный по делам ФБР в Атланте Крис Хакер.
По данным Минюста, участники закупки турбины "сговорились скрыть истинного конечного пользователя Vectra как от американского производителя, так и от правительства США, представив ложную документацию, в которой говорилось, что Vectra будет использоваться американской компанией в Атланте и рядом с ней".
Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства. Этот же срок светит и другим участникам преступной схемы, но с чуть меньшим штрафом – $500 тыс.
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