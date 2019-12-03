Бизнесмен из РФ пытался купить турбину для отечественной госкомпании

В американском городе Саванна (штат Джорджия) арестован владелец российской компании "КС Инжиниринг" Олег Никитин. Россиянина обвиняют в нарушении режима санкций в отношении РФ. Об этом сообщает сайт Минюста США.

Отмечается, что в опалу Вашингтона попали два гражданина России, два итальянца, один американец и ряд компаний, нарушивших ограничения, введенные Штатами после вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Из заявления Минюста следует, что Никитин вместе с фигурантами дела (в том числе называется другой россиянин из "КС Инжиниринг" Антон Черемухин, об аресте которого в сообщении не сказано) пытался в обход рестрикций приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы использовать ее в глубоководном бурении в Арктике.

Кроме Никитина, арестованы Габриэле Виллоне и Дали Багру.

"Эта дерзкая схема подрыва санкций Соединенных Штатов была прямой угрозой национальной безопасности", – заявил спецуполномоченный по делам ФБР в Атланте Крис Хакер.

По данным Минюста, участники закупки турбины "сговорились скрыть истинного конечного пользователя Vectra как от американского производителя, так и от правительства США, представив ложную документацию, в которой говорилось, что Vectra будет использоваться американской компанией в Атланте и рядом с ней".

Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства. Этот же срок светит и другим участникам преступной схемы, но с чуть меньшим штрафом – $500 тыс.

