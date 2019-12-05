Хакеры виноваты: США ввели новые санкции против России

Досталось даже украинцам

США ввели санкции против 7 компаний из России в связи кибербезопасностью. Кроме того, в "черный список" попали 17 человек, включая граждан РФ и Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минфин США. При этом, о каких компаниях и людях идет речь, пока не уточняется.

В феврале Конгресс США опубликовал обновленный законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". В законопроекте есть раздел 236, в котором описаны санкции против российского киберсектора.

С 10 сентября этого года вступил в силу бессрочный запрет на использование любых разработок "Лаборатории Касперского" в государственных учреждениях США.