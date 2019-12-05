Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Хакеры виноваты: США ввели новые санкции против России

Хакеры виноваты: США ввели новые санкции против России
Фото: pixabay.com
Досталось даже украинцам

США ввели санкции против 7 компаний из России в связи кибербезопасностью. Кроме того, в "черный список" попали 17 человек, включая граждан РФ и Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минфин США. При этом, о каких компаниях и людях идет речь, пока не уточняется.

В феврале Конгресс США опубликовал обновленный законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". В законопроекте есть раздел 236, в котором описаны санкции против российского киберсектора.

С 10 сентября этого года вступил в силу бессрочный запрет на использование любых разработок "Лаборатории Касперского" в государственных учреждениях США.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пиндосы, вы объявите санкции всем и отгородитесь от всех. И вам будет счастье и кайф.
Гость
Ответить
Молодцы! Давить нужно эту агрессивную мерзоту: как раковая опухоль на теле Мира! Ни одна паскудная история на Свете без них не обходится!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей