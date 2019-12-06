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Россияне в ловушке: в Сингапуре арестовали судно РФ

Россияне в ловушке: в Сингапуре арестовали судно РФ
Фото: www.globallookpress.com
Власти страны планируют продать задержанный пароход, на который наложены санкции США

Российское судно "Севастополь", подпавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.

По прибытии в Сингапур, на судне произошла поломка. Из-за того, что на пароход наложены санкции, 80% компаний отказались его чинить, а оставшиеся объявили слишком высокую цену.

"Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами",

рассказал РИА Новостям Аникин. В итоге, по его словам, за стоянку образовался долг, сумму которого Аникин не уточнил. На борту находится 12 членов экипажа. Из-за наложенного ареста корабль не может покинуть порт, при этом топливо компании не продают, сообщает "Царьград".

Сингапур рассчитывает, что суд, назначенный на 17 декабря, отдаст ему судно. Тогда пароход выйдет из-под американских санкций, и его можно будет выставить на продажу, передает "360".

В августе 2018 года США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Гудзон" и судно "Севастополь". Вашингтон утверждает, что суда поставляли в Северную Корею очищенные нефтепродукты, которые перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море, сообщает "Вечерняя Москва". Компания эту информацию опровергает.

Карина СИРАЗОВА

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