Россия не оставит без ответа американские рестрикции по делу о хакерах

Москва ответит Вашингтону на введенные им накануне очередные антироссийские ограничительные меры. Об этом заявили в пятницу, 6 декабря, в МИД РФ.

В нашем дипведомстве считают, что "цель инициаторов санкций – вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России".

"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.

Обвинения Штатов 11 российских граждан и 6 фирм в кибермошенничестве на Смоленской площади назвали политизированными и бездоказательными.

"Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало", – констатирует МИД РФ.

Американский Минфин вчера ввел санкции в отношении ряда граждан и компаний из России, а также Украины за хакерскую деятельность. На что сразу же наш посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сам не идет на диалог с Москвой в вопросе совместной борьбы в киберпространстве. По его словам, для США уже стало нормой накладывать ограничительные меры, не предъявляя при этом никаких доказательств вины.

