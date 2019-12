Обрушившаяся на цивилизованный мир санкционная лихорадка продолжается более пяти лет. И "выздоровления" не будет, предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Евросоюз не видит повода для прекращения экономической войны с Россией. Наладить связь между ЕС и РФ, подчеркнул министр, поможет урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

"Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", – процетировала Мааса пресс-служба ведомства в Twittere.

По мнению дипломата, Россия может растопить лед в отношениях с европейским братством. "Ключом" к этому является ее вклад в "поиск мира" в Донбассе.

