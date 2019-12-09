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Обрушившаяся на цивилизованный мир санкционная лихорадка продолжается более пяти лет. И "выздоровления" не будет, предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
По его словам, Евросоюз не видит повода для прекращения экономической войны с Россией. Наладить связь между ЕС и РФ, подчеркнул министр, поможет урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
"Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", – процетировала Мааса пресс-служба ведомства в Twittere.
По мнению дипломата, Россия может растопить лед в отношениях с европейским братством. "Ключом" к этому является ее вклад в "поиск мира" в Донбассе.
FM @HeikoMaas: 🇷🇺 contribution to find peace in the 🇺🇦 is key for improvement of the EU-Russia relations. People in Eastern Ukraine have been waiting much too long for peace. At the moment no reason to change EU sanctions regime. pic.twitter.com/HVGR2zro7p— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 9, 2019
Напомним, санкции против Москвы были введены на фоне "крымской весны" и ситуации в неподконтрольных Киеву регионах. Однако не все страны поддержали призыв Запада. Например, Белград до сих пор остается непреклонным к мольбам США и не собирается забрасывать Россию рестрикциями.
Между тем в РФ не раз заявляли о пользе санкций. Так, отечественные промышленники попросили правительство оставить ограничительные меры.
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