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"Нет причин отказываться": Евросоюз продолжит санкционную блокаду России

"Нет причин отказываться": Евросоюз продолжит санкционную блокаду России
Фото: pixabay.com
Запад продолжит душить Москву ограничительными мерами

Обрушившаяся на цивилизованный мир санкционная лихорадка продолжается более пяти лет. И "выздоровления" не будет, предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас. 

По его словам, Евросоюз не видит повода для прекращения экономической войны с Россией. Наладить связь между ЕС и РФ, подчеркнул министр, поможет урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

"Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", – процетировала Мааса пресс-служба ведомства в Twittere.

По мнению дипломата, Россия может растопить лед в отношениях с европейским братством. "Ключом" к этому является ее вклад в "поиск мира" в Донбассе. 

Напомним, санкции против Москвы были введены на фоне "крымской весны" и ситуации в неподконтрольных Киеву регионах. Однако не все страны поддержали призыв Запада. Например, Белград до сих пор остается непреклонным к мольбам США и не собирается забрасывать Россию рестрикциями. 

Между тем в РФ не раз заявляли о пользе санкций. Так, отечественные промышленники попросили правительство оставить ограничительные меры. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да насрать на этого фрица недоотстрелянного, тоже мне блин оракул.
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