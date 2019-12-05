Принадлежность полуострова у ряда политиков балканской республики не вызывает вопросов

Инструкции американцев, которые настраивают партнеров против признания Крыма российским регионом, порядком достали лидера Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля. По его словам, Белграду пора прекратить плясать под дудку Белого дома и признать полуостров за РФ.

"Мой сын Александр говорил об этом в парламенте, я много раз говорил об этом на телевидении и в парламенте, и мы не отступаемся от этого. Думаю, что и правящий режим вскоре примет такое решение, потому что на нас анонсировано усиленное давление американцев", – заверил депутат, передает РИА "Новости".

Он пояснил, что США настаивают на том, чтобы Белград ввел против Москвы санкции и отказался от дружбы с ней. Между тем, отметил парламентарий, сербскому лидеру Александру Вучичу "прилично удается устоять".

Однако этого недостаточно. С американцами надо быть жестче, полагает Шешель. Он добавил, что внешнеполитический баланс Сербии между Россией и Западом – это миф.

Накануне крымская делегация прибыла в Белград.