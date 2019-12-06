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Организовав в отношении Крыма целую серию блокад, Украина фактически сама отказалась от полуострова. Так прокомментировала зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская сегодняшнее заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о будущем возвращении региона под юрисдикцию Киева.
"Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад – энергетической, водной, продовольственной, транспортной. Фактически Украина сама отказалась от крымского народа", – сказала РИА "Новости" крымчанка.
Поклонская уверена, что любые попытки оспорить результаты референдума в Крыму весной 2014 г. потерпят крах, поскольку все претензии относительно законности его проведения "формальны и смехотворны".
Ранее в пятницу, 6 декабря, пан Зеленский разместил на официальном сайте главы государства поздравительный видеоролик по случаю Дня вооруженных сил Украины. В нем бывший комик пообещал обязательно вернуть Киеву "наших людей и наши территории" и повторил заученную порошенковскую мантру: "Донбасс – это Украина, Луганск – это Украина, Крым – это Украина".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем