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В Москве назвали реальные причины отказа Ельцина от Крыма

В Москве назвали реальные причины отказа Ельцина от Крыма
Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства был увлечен устранением конкурентов

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить его к территории страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

У Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. И первый украинский президент Леонид Кравчук пошел бы на это условие ради автономности страны, считает Пушков. Однако Ельцина интересовала только возможность избавиться от президента СССР Михаила Горбачева с помощью развала советского государства.

"На Крым ему было наплевать",

подытожил Пушков в своем Twitter, таким образом прокомментировав заявление соратника Ельцина Сергея Филатова. Бывший глава администрации рассказал газете "Взгляд", что у Москвы "не было времени" на переговоры с Киевом о присоединении Крыма, Луганской и Донецкой областей, которые просили не оставлять их в составе Украины. Также не было и возможности обеспечивать новые регионы.

СССР распался в результате договора между Россией, Украиной и Белоруссией в декабре 1991 года. Решение принимали президенты этих стран, в том числе Борис Ельцин, напоминает "Свободная пресса".

Ранее в Сербии заявили о том, что стоит признать Крым российским и не поддаваться давлению со стороны США.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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<цензура> жил собой, до страны ему начхать было. Он бы и фашистом стал ради себя любимого. Кого взрастила КПСС чудовище убившее КПСС, во как.
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