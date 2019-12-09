Местные порты не в состоянии принимать большие торговые суда

Власти Крыма столкнулись с необходимостью новых расходов – нужны средства для расчистки дна акватории полуострова. Об этом сообщил источник в ГУП "Крымские морские порты".

На проблему обратил внимание новый гендиректор ГУП Николай Зеленкевич. По его данным, за последние 5 лет порты Крыма обмелели на 2,8 м из-за заиливания дна. Поэтому сейчас они не в состоянии принимать торговые суда глубокой осадки, например, из Сирии, договор с которой подписан, несмотря на западные санкции, передают "Аргументы недели – Крым".

Издание отмечает, что некоторые поспешили обвинить в проблемах Крымский мост: дескать, он вызвал застой воды, плюс из-за санкций движение судов в портах значительно сократилось. Но эксперты опровергают эти домыслы. По мнению специалистов, донные отложения в этих местах – это естественный процесс, поэтому очистительные работы нужно проводить регулярно.

Ранее венгерское телевидение показало сюжет о массовой гибели медуз в акватории Крыма.