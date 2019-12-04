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Неожиданные кадры с Крымского моста шокировали россиян

Неожиданные кадры с Крымского моста шокировали россиян
Фото: most.life
По переправе промчался новый поезд

Жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив двухэтажный поезд и удивились. Видеозаписями с новым составом очевидцы поделились в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как двухэтажный поезд с эмблемой "Крымской железной дороги" движется по Крымскому мосту. "Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится", – комментирует "Крыминформ" в своем Twitter видео с новым составом.

"Классно проехал", "Каждый день проезжают, помимо грузовых составов, проходящих ночью", – отреагировали ВКонтакте на ролик с проезжающим мостом. Впрочем, у многих пользователей не нашлось слов, и они ограничились восторженными смайликами.

Сегодня двухэтажные пассажирские вагоны прибыли в Севастополь, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли в мае прошлого года. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря, а из Москвы – 24 декабря. За первые пять часов после открытия продаж пассажиры купили более 1,5 тысяч билетов. 30 ноября сообщалось, что на первые поезда почти все билеты проданы.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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выфсёврёти! маста нету ! эта галаграма! (древний пукр)
321Гость
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КРЫМЧАНЕ МОЛОДЦЫ;ЭТО КЛАСС!!!!!!!!Ъ
1
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