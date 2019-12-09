В Незалежной поставили крест на озерах потерянного полуострова

Легендам о жизни в российском Крыму потеряли счет даже украинские сказочники. Однако число с каждым днем становится все больше.

На сей раз они назвали полуостров "проклятием России". Он, по мнению сердобольных соседей, "погубит" нашу страну, которая якобы превращает регион в пустыню".

Мол, в регионе одно за другим исчезают водоемы, в том числе озеро Богайлы в Сакском районе, пишет "Крым.Реалии". Вину за происходящее журналисты возложили на местную власть, обвинив российские СМИ в "умалчивании".

Причины, утверждают пропагандисты из Незалежной, две. Во-первых, перекрытый украинцами Северо-Крымский канал. Во-вторых, засушливая погода.

Кроме того, они поставили крест на таких озерах, Марфовское и Кизиловское. Первое – якобы уже покрылось слоем соли, второе – на подходе. При этом авторы расследования ссылаются на комментарии "местных жителей",замдиректора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаила Яцюка и неизвестного происхождения видео от 2018 года.

Впрочем, это далеко не первый информационный вброс о гибельной засухе в Крыму. Данные домыслы появились еще в конце ноября, когда украинский Twitter-провокатор поедлился неизвестного происхождения информацией о некоем "проекте" будто бы оборонного ведомства РФ о том, чтобы "приравнять территорию Крыма к пустынным и безводным местностям". Подписчики пропагандиста, особо не вчитываясь в текст, обрушились желчными заявлениями (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Классный план! Признать Крым зоной экологической катастрофы и выселить крымчан (для их же безопасности!),в комфортных теплушках в экологически прекрасные льды Антарктики! здорово!", "Они скоро и Черное море в мертвое превратят",

– отреагировали на небылицу украинцы. И лишь единицы обратили внимание на дату издания – 2011 год.

"У вас явное нарушение мозговых функций – дату проекта смотрите, очки протрите", "Дык там же написано про 2011 год" , – парировали они.



Напомним, Крым стал российским в марте 2014 года в результате референдума.