Генассамблея из года в год утверждает оторванный от реальности документ

Требование вывести с Крымского полуострова российские войска абсурдно, поскольку каждая страна имеет право оборонять свои границы и свой народ. Об этом заявил глава госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Крым Альберт Кангиев.

"Разоружать полуостров никто не будет, потому что Россия должна защищать себя и свои законные территории", – подчеркнул он РИА "Новости".

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма. От РФ потребовали вывести войска, а представителям международных организаций рекомендовали спрашивать разрешение на посещение полуострова у Киева. Аналогичный документ был принят в прошлом году.