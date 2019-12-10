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Никакого разоружения: в Крыму ответили на призыв ООН

Генассамблея из года в год утверждает оторванный от реальности документ

Требование вывести с Крымского полуострова российские войска абсурдно, поскольку каждая страна имеет право оборонять свои границы и свой народ. Об этом заявил глава госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Крым Альберт Кангиев.

"Разоружать полуостров никто не будет, потому что Россия должна защищать себя и свои законные территории", – подчеркнул он РИА "Новости".

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма. От РФ потребовали вывести войска, а представителям международных организаций рекомендовали спрашивать разрешение на посещение полуострова у Киева. Аналогичный документ был принят в прошлом году.

Николай ВИКТОРОВ

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