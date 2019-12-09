Как показало голосование, сторонников данного определения становится меньше

На сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН во второй раз одобрена резолюция, составленная в Киеве, о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался сам документ.

В агентстве обратили внимание на тот факт, что ныне резолюцию поддержали меньше стран, чем в 2018-ом.

За документ выступили 63 страны (в прошлом году таких было 66 государств). Не одобрили документ 19 участников ГА ООН: Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан, Бурунди и Россия.

Еще 66 стран воздержались от голосования.

В документе утверждается, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

По информации Постоянного представительства Незалежной при ООН, резолюция также призывает Москву вернуть Киеву оборудование с военных кораблей "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", арестованных Погранслужбой РФ в прошлом году и недавно возвращенных МВСУ. В сообщении украинских дипломатов на Facebook не указывается, входят ли туда унитазы, о которых так пекся танковый адмирал Игорь Воронченко.

