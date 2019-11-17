Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом

Мечта Киева осуществилась

Сегодня Россия, наконец, избавится от утлых судов Незалежной. Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули морской порт в Керчи. Их буксируют к месту передачи украинской стороне. Она состоится в нейтральных водах.

Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда. Видео бесславного возвращения части флота публикует телеканал "Звезда".

Передача кораблей состоится 18 ноября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службуПограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Напомним, провокацию украинцы устроили в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Три корабля нарушили границу РФ и устремились в сторону Крымского моста. На предупреждения наших пограничников экипажи не реагировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест.