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Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом

Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Мечта Киева осуществилась

Сегодня Россия, наконец, избавится от утлых судов Незалежной. Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули морской порт в Керчи. Их буксируют к месту передачи украинской стороне. Она состоится в нейтральных водах.

Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда. Видео бесславного возвращения части флота публикует телеканал "Звезда".

Передача кораблей состоится 18 ноября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службуПограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Напомним, провокацию украинцы устроили в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Три корабля нарушили границу РФ и устремились в сторону Крымского моста. На предупреждения наших пограничников экипажи не реагировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да кому нужны эти суда? С них уже сняли все, что возможно: шариковы- известные мародеры! Это же подонки, а не люди! Зря Украина согласилась без международного оценщика забирать суда. Они вон и своим ходом идти не могут больше- двигатели украдены.
Гость
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зачем.... позор.. провельно.. утилизировать
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