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Сжечь: народ взбесился из-за возвращения кораблей Украине после провокации у Крымского моста

Сжечь: народ взбесился из-за уступок Украине после провокации у Крымского моста
Фото: most.life/multimedia
Задержанные в ходе Керченского конфликта катера и буксир необходимо уничтожить, заявили россияне

В Незалежной анонсировали завершение процесса передачи кораблей.

Задержанные в ноябре прошлого года катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" Киев в скором времени получит обратно. С таким заявлением выступил помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет "Новое время".

Напомним, корабли ВМС Украины задержали после провокации в Керченском проливе. Экипаж нарушивших границу судов отправили под арест.

Новость о возвращении Незалежной ее собственности не понравилась части пользователей Сети. Комментаторы возмутились и предложили уничтожить украинские корабли. Также россияне с сарказмом отозвались о флоте соседнего государства (орфография и пунктуация сохранены).

"не понимаю, на кой черт это делать, отдавать трофеи захваченные при попытки нападения..для чего?..особенно при той риторики, что идет с той стороны в отношении нашей страны..только удовлетворять их злобу и ненависть.." "в распил на профнастил пустить в коровники" "Теперь полгода будут вопить везде о очередной перемоге на агрессором!" "Всё, нанофлот идёт домой)))))" "Я бы не отдал и демонстративно их сжег",

– написали они.

Ранее в Москве выдвинули условие Киеву по возвращению задержанных кораблей.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Только беснующиеся патриотки могут требовать уничтожения Чужой Собственности. Это Экстремизм. Пора привлечь.
Гость
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Отдавать нельзя,не надо никаких широких жестов.Это народ,понимающий только силу.Пусть отдадут задержанные русские судна.И вообще,берлинская стена на границе,это было бы самое лучшее...
Гость
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Корабли возвращать Украине нельзя ни в коем случае! Их надо уничтожить, чтобы было не повадно. А Разве украинцы вернули бы корабли России, если бы они их захватили? Нет, ни за что!
Гость
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Я что то не помню что бы конфискат возвращали его владельцу, за исключением если не законно был из"что, а тут то совсем другое дело. Представляю сколько танков пришлось возвращать после Курской дуги... Путин ты не прав. За свой ржавый флот пусть с Петрухи взыщут.
Гость
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Погодите, укры ещё претензию выкатят за то что РФ их кораблики не отремонтировала, не покрасила.
Виктор
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Президент как то что не тонет, и нашим и вашим.
Гость
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Не читал о возвращении России сейнер и сухогруза захваченных Украиной.
СПРАВЕДЛИВЫЙ
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А как быть с сейнером НОРД? Понять и простить?
Гость
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Поддерживаю возмущение возвратом ,,кораблей" ,провоцировавших Россию на ответные действия. Не отдать нельзя,демонстративно сжечь!
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