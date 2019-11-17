Задержанные в ходе Керченского конфликта катера и буксир необходимо уничтожить, заявили россияне

В Незалежной анонсировали завершение процесса передачи кораблей.

Задержанные в ноябре прошлого года катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" Киев в скором времени получит обратно. С таким заявлением выступил помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет "Новое время".

Напомним, корабли ВМС Украины задержали после провокации в Керченском проливе. Экипаж нарушивших границу судов отправили под арест.

Новость о возвращении Незалежной ее собственности не понравилась части пользователей Сети. Комментаторы возмутились и предложили уничтожить украинские корабли. Также россияне с сарказмом отозвались о флоте соседнего государства (орфография и пунктуация сохранены).

"не понимаю, на кой черт это делать, отдавать трофеи захваченные при попытки нападения..для чего?..особенно при той риторики, что идет с той стороны в отношении нашей страны..только удовлетворять их злобу и ненависть.." "в распил на профнастил пустить в коровники" "Теперь полгода будут вопить везде о очередной перемоге на агрессором!" "Всё, нанофлот идёт домой)))))" "Я бы не отдал и демонстративно их сжег",

– написали они.

Ранее в Москве выдвинули условие Киеву по возвращению задержанных кораблей.