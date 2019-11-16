В России напомнили, что Незалежная может забрать свои ржавые суда в любой момент

В МИД РФ прокомментировали сообщения о том, что Россия готовится отдать Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе. Как отметили в ведомстве, передачу судов не увязывают с грядущей встречей в "нормандском формате".

Ранее "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники рассказал, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", а стороны уже обсуждают дату и место. Журналисты подчеркивали, что Москве важно это сделать до 9 декабря, когда состоится встреча лидеров норманнской четверки.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", – заявили в МИД РФ "Интерфаксу".

Представители ведомства отметили, что это может произойти лишь с гарантиями сохранности кораблей, как вещественных доказательств.

Три военных корабля Украины задержали после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Моряков Россия вернула на родину в рамках обмена пленными с Незалежной.