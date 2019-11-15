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Париж назвал дату саммита "нормандской четверки"

Париж назвал дату саммита "нормандской четверки"
Фото: kremlin.ru
продолжениеКиев препирается с Москвой по поводу особого статуса Донбасса
Французские источники знают больше всех остальных участников, заинтересованных в урегулировании ситуации в Донбассе

Встреча глав государств в нормандском формате – России, Германии, Франции и Украины – должна состояться 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Пятой Республики Эмманюэля Макрона.

Принимать лидеров стран будет Париж.

Свое участие уже подтвердили в Берлине.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже" – пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", ссылаясь на правительство ФРГ.

Офис главы Незалежной сообщил через Facebook о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Макроном и также уведомил об участии во встрече украинского лидера.

Накануне министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко заявил, что в рамках саммита не будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма, поскольку он изначально не присутствовал в контексте минских соглашений.

Также вчера президент РФ Владимир Путин на брифинге в Бразилиа заметил, что для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе нет иного формата, кроме как "нормандского".

"Повторяю еще раз, ничего другого нет и не предвидится", – цитирует РИА "Новости" главу российского государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Мир в Украине- страшный сон Кремля! Это нужно понимать. Возможно все: провокации, ложь- лишь бы шла война! Когда Кремль ценил людей или переживал о пролитой крови?...
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