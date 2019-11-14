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Киеву запретили обсуждать Крым в "нормандском формате"

Киеву запретили обсуждать Крым в "нормандском формате"
Фото: kremlin.ru
Незалежной определили площадку для разговоров о статусе полуострова

Вероятность обсуждения Крыма на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки" нулевая. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", – сказал министр в интервью BBC News.

Он пояснил, что одним из таких форматов является трибуна ООН.

Зато пан Пристайко рассчитывает, что Киеву удастся обсудить другую наиважнейшую тему для Незалежной в рамках переговоров глав четырех государств, а именно газ, хотя данный вопрос также не входит в повестку переговоров в "нормандском формате".

Министр отметил, что если лидеры России, Германии, Франции и Украины согласятся записать в итоговом документе будущего саммита, что контрактные отношения важны для существования газового рынка, то общая формулировка об этом может появиться в коммюнике.

"То есть если лидеры выйдут на разговор о газе – это должно быть записано в этом документе. Но конкретных объемов, кубометров – нет, об этом речь не ведется вообще", – подчеркнул пан Пристайко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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