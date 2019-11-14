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Зеленский пожаловался Туску на успех в строительстве "Северного потока - 2"

Зеленский пожаловался маньяку-русофобу на защиту немцами "Северного потока - 2"
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Варшава и Киев обсудили российский газопровод на фоне принятой накануне Газовой директивы бундестагом

Президент Украины Владимир Зеленский и уходящий со своего поста глава Европейского совета Дональд Туск поговорили по телефону о ситуации с энергобезопасностью в Старом Свете и обсудили строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами – членами Европейского союза энергетического законодательства ЕС", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Туск одобрил существенную активизацию реформ на Украине, в частности, в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, 13 ноября немецкие депутаты в бундестаге приняли законопроект, регулирующий применение поправок Брюсселя к Газовой директиве ЕС с отдельной оговоркой по "СП-2". А ранее сегодня пан Туск поведал о том, что за свое предвзятое отношение к Москве его прозвали "маньяком".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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