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Президент Украины Владимир Зеленский и уходящий со своего поста глава Европейского совета Дональд Туск поговорили по телефону о ситуации с энергобезопасностью в Старом Свете и обсудили строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба лидера Незалежной.
"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами – членами Европейского союза энергетического законодательства ЕС", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Туск одобрил существенную активизацию реформ на Украине, в частности, в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, 13 ноября немецкие депутаты в бундестаге приняли
законопроект, регулирующий
применение поправок Брюсселя к Газовой директиве ЕС с отдельной оговоркой по "СП-2". А ранее сегодня пан Туск поведал о том, что за свое предвзятое отношение к Москве его прозвали "маньяком".
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