Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Хрюканье шло оглушительное": маньяк-русофоб Туск потерпел фиаско на "Северном потоке – 2"

"Хрюканье шло оглушительное": маньяк-русофоб Туск обломался на "Северном потоке – 2"
Дональд Туск. Фото: www.globallookpress.com
Глава Евросовета пытается заработать себе очков перед уходом, чтобы не остаться без работы

Сейчас для руководителя Евросовета Дональда Туска первостепенным является трудоустройство, полагает  зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Уходящий европолитик рискует остаться безработным, подчеркнул сенатор, поэтому он попытается использовать последний шанс и "хоть что-то еще высосать из русофобской стратегии".

Именно ей, как признался сам господин Туск, он обязан своим прозвищем. Коллеги за предвзятое отношение к России окрестили его "маньяком". Все пять лет, что он провел на высоком посту, политик польского происхождения настраивал Старый Свет против Москвы.

Между тем до того, как он встал у руля Евросовета, Туск не позволял себе подобных высказываний в ее адрес. Был "поаккуратней", отметил Климов.

"Я бы не назвал Туска маньяком. Он не сумасшедший. Скорее он циник, который понимает, что Крым – российский, что наших армий нет в Донбассе, что не Россия сделала переворот в Киеве, а сами западники, – пояснил парламентарий газете ВЗГЛЯД, добавив. – Но делает все, чтобы доказать обратное. Он просто хочет иметь хорошую зарплату, строить успешную карьеру, получать политические и материальные дивиденды от русофобии". 

Эта самая ненависть к России прижилась в Европе, заявил сенатор. В пример он привел НАТО – "огромную русофобскую организацию". Однако объективность в некоторых вопросах торжествует.

Фото: www.globallookpress.com

Так, спустя пять с лишним лет претензии к Москве по поводу сбитого малайзийского "Боинга" утихли. Внимание Нидерландов обращено к Киеву. Еще один яркий пример – "Северный поток – 2". "Несмотря на старания стран ЕС и наших русофобствующих коллег из той же Польши, Прибалтики, с Украины" проект движется к завершению.

"Хрюканье шло оглушительное, сопли летели во все стороны", – напомнил сенатор.

"Пока за русофобию хорошо платят – всегда найдутся те, кто будут хрюкать на Россию за деньги", "Вот и дорусофобился лях. Теперь вон никому не нужен", – заключили читатели газеты. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей