Глава Евросовета пытается заработать себе очков перед уходом, чтобы не остаться без работы

Сейчас для руководителя Евросовета Дональда Туска первостепенным является трудоустройство, полагает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Уходящий европолитик рискует остаться безработным, подчеркнул сенатор, поэтому он попытается использовать последний шанс и "хоть что-то еще высосать из русофобской стратегии".

Именно ей, как признался сам господин Туск, он обязан своим прозвищем. Коллеги за предвзятое отношение к России окрестили его "маньяком". Все пять лет, что он провел на высоком посту, политик польского происхождения настраивал Старый Свет против Москвы.

Между тем до того, как он встал у руля Евросовета, Туск не позволял себе подобных высказываний в ее адрес. Был "поаккуратней", отметил Климов.

"Я бы не назвал Туска маньяком. Он не сумасшедший. Скорее он циник, который понимает, что Крым – российский, что наших армий нет в Донбассе, что не Россия сделала переворот в Киеве, а сами западники, – пояснил парламентарий газете ВЗГЛЯД, добавив. – Но делает все, чтобы доказать обратное. Он просто хочет иметь хорошую зарплату, строить успешную карьеру, получать политические и материальные дивиденды от русофобии".

Эта самая ненависть к России прижилась в Европе, заявил сенатор. В пример он привел НАТО – "огромную русофобскую организацию". Однако объективность в некоторых вопросах торжествует.

Так, спустя пять с лишним лет претензии к Москве по поводу сбитого малайзийского "Боинга" утихли. Внимание Нидерландов обращено к Киеву. Еще один яркий пример – "Северный поток – 2". "Несмотря на старания стран ЕС и наших русофобствующих коллег из той же Польши, Прибалтики, с Украины" проект движется к завершению.

"Хрюканье шло оглушительное, сопли летели во все стороны", – напомнил сенатор.

"Пока за русофобию хорошо платят – всегда найдутся те, кто будут хрюкать на Россию за деньги", "Вот и дорусофобился лях. Теперь вон никому не нужен", – заключили читатели газеты.