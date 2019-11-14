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Европа разгадала коварные планы Москвы

Снова в СССР: Европа разгадала коварные планы Москвы
Фото: www.globallookpress.com
РФ назвали "стратегической проблемой" ЕС

Россия не является полноправным партнером Европейского союза, так как Москва нацелена на восстановление Советского Союза, считает глава Евросовета Дональд Туск.

"Мне приходилось...напоминать другим, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема", -

приводит ТАСС слова Туска.

Политик добавил, что его даже называли маньяком из-за того, что он был так зациклен на этой теме.

По мнению уходящего главы Евросовета, стратегическая цель президента Владимира Путина заключается в том, чтобы не только вернуть контроль над территориями бывшего СССР, но и сделать Европу слабой, спровоцировав разногласия внутри Евросоюза. 

Туск подчеркнул, что его жесткая политика принесла свои плоды: Евросоюз сохранил единую позицию относительно антироссийских санкций и отстоял территориальную целостность.

Валентина МАЙОРОВА

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