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Россия не является полноправным партнером Европейского союза, так как Москва нацелена на восстановление Советского Союза, считает глава Евросовета Дональд Туск.
"Мне приходилось...напоминать другим, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема", -
приводит ТАСС слова Туска.
Политик добавил, что его даже называли маньяком из-за того, что он был так зациклен на этой теме.
По мнению уходящего главы Евросовета, стратегическая цель президента Владимира Путина заключается в том, чтобы не только вернуть контроль над территориями бывшего СССР, но и сделать Европу слабой, спровоцировав разногласия внутри Евросоюза.
Туск подчеркнул, что его жесткая политика принесла свои плоды: Евросоюз сохранил единую позицию относительно антироссийских санкций и отстоял территориальную целостность.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем