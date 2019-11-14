РФ назвали "стратегической проблемой" ЕС

Россия не является полноправным партнером Европейского союза, так как Москва нацелена на восстановление Советского Союза, считает глава Евросовета Дональд Туск.

"Мне приходилось...напоминать другим, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема", -

приводит ТАСС слова Туска.

Политик добавил, что его даже называли маньяком из-за того, что он был так зациклен на этой теме.

По мнению уходящего главы Евросовета, стратегическая цель президента Владимира Путина заключается в том, чтобы не только вернуть контроль над территориями бывшего СССР, но и сделать Европу слабой, спровоцировав разногласия внутри Евросоюза.

Туск подчеркнул, что его жесткая политика принесла свои плоды: Евросоюз сохранил единую позицию относительно антироссийских санкций и отстоял территориальную целостность.