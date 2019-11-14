Украинский танковый адмирал зафиксировал стрельбы российского "убийцы авианосцев"

Этим летом наши стратегические бомбардировщики Ту-22М3 якобы отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе. Об сегодня заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

По информации выпускника Ташкентского высшего танкового командного училища, российские военные провели учения 10 июля текущего года. Пан Воронченко утверждает, что наши "Бэкфайры" осуществили условную атаку в 60 км от Одессы, а затем ушли в сторону Босфора, пишет "Думская".

При этом адмирал не уточнил, откуда прилетали бомбардировщики.

Он сообщил, что над Крымом во время авиационных учений (когда и каких тоже не назвал) украинцы наблюдали одновременно до сотни самолетов – истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Также перечислив почти все вооружение армии РФ на полуострове, адмирал констатировал, что "в постоянной готовности к вторжению на Украину находится 28-30 батальонных тактических групп".

В попытках найти участие российского "стратега" летом в районе Украины, нам удалось лишь обнаружить полеты Ту-22М3 11 июля над акваторией Японского моря и участие самолетов в конкурсе "Авиадартс", который проходил в Крыму с 24 мая по 8 июня.

