Над украинским лидером потешаются из-за фото с голым торсом

Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала украинский хайп. На днях открылась неожиданная интимная подробность из жизни шестого президента Незалежной Владимира Зеленского.

Украинского лидера показали с побритой частью тела, волосатости которой мужчины, как правило, не стесняются. Итак, Скабеева, возможно, только увидела фотоколлаж с вопросом:

"Зачем Володька побрил грудь?".

На первой части творения любителя фотошопа Зеленский снят на фоне Черного моря с голым торсом. Не исключено, что в день, когда он решил побыть ближе к народу. На груди гаранта колосится заметная шевелюра, которая отсутствует на второй части коллажа. Владимир Александрович запечатлен на тренировке в тренажерном зале.

Это же изображение несколько дней назад опубликовал в Facebook украинский шоумен Дмитрий Чекалкин. Впрочем, утверждать, что Зеленский самостоятельно избавился от волос на груди, никто не берется.

Не исключено, что над президентом пошутили. Однако опасения вызывает тот факт, что волосы могли выпасть на нервной почве. Не так давно соратник Зеленского заявил, что глава государства за полгода очень устал. До такого же состояния, к слову, власть довела и его предшественника Петра Порошенко.