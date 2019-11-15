Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина испугалась российских "Калибров" в Черном море

Украина испугалась российских "Калибров" в Черном море
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
В Киеве пожаловались, что Москва нарастила боевой потенциал

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на то, что Черноморский флот России ввел в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр". По его словам, РФ усилила систему ПВО новыми установками С-400, развернула глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, а также увеличила авиационный парк истребителями и бомбардировщиками.

"Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Чёрном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр",

цитирует заявление Воронченко пресс-служба Минобороны Незалежной.

Суммарный залп этих ракет, как он добавил, составляет 72 единицы, а скоро якобы возрастет до 168 ракет, передает телеканал "360".

Командующий ВМС Украины подчеркнул, что Киев должен в связи с этими "угрозами" ответить Москве – нарастить корабельно-катерный состав, восстановить военно-морские возможности страны и работать над сотрудничеством со странами НАТО, отмечает издание "СвободнаяПресса"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

IC
Ответить
Две старые американские приьбрежные лоханки - мощный ответ ВМС Черноморского флота..
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей