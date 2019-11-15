В Киеве пожаловались, что Москва нарастила боевой потенциал

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на то, что Черноморский флот России ввел в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр". По его словам, РФ усилила систему ПВО новыми установками С-400, развернула глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, а также увеличила авиационный парк истребителями и бомбардировщиками.

"Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Чёрном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр",

– цитирует заявление Воронченко пресс-служба Минобороны Незалежной.

Суммарный залп этих ракет, как он добавил, составляет 72 единицы, а скоро якобы возрастет до 168 ракет, передает телеканал "360".

Командующий ВМС Украины подчеркнул, что Киев должен в связи с этими "угрозами" ответить Москве – нарастить корабельно-катерный состав, восстановить военно-морские возможности страны и работать над сотрудничеством со странами НАТО, отмечает издание "СвободнаяПресса".