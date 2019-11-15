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В России перечислили уступки Украине по газу

В России перечислили уступки Украине по газу
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину вывели из игры вокруг "Северного потока-2"
Отказавшись договариваться, Киев сильно рискует

Россия заинтересована в сотрудничестве с Украиной по газовым вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва стремится к диалогу, который мог бы привести к заключению конкретных контрактов, и постоянно об этом сигнализирует Киеву.

"Мы готовы, причем при сопровождении ЕК, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? … Мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии", – цитирует РИА "Новости" Путина.

Однако украинская сторона предпочитает конфликтовать: подает новые иски в международные суды, отказывается вести переговоры. "Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?" – удивился российский лидер.

Этот риторический вопрос президента прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Киев выбрал ошибочную тактику и теперь "крупно рискует":

"Нафтогаз ведет игру на грани фола, делая ставку на конфликт, но в Москве, судя по заявлению Путина, к этому готовы. Если о транзите договориться не удастся, это будет удар не по России, а по Украине, которая обязалась перед Европой обеспечить транзит", – написал сенатор в Twiiter.

Ранее Путин сообщил, что "Газпром" готов поставлять газ Незалежной по цене на четверть ниже той, по которой "Нафтогаз" закупает топливо сейчас.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кедр
Ответить
братья-небратья. <цензура>...поймешь
Кедр
Ответить
а почему раньше дороже поставляли?
1
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