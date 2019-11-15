Киев упустил шанс на победу по вопросу транзита

На Украине начали здраво оценивать роль страны в газоснабжении Европы. Решение немецкого бундестага не следовать слепо запретам газовой директивы ЕС, а действовать в интересах Германии поставило под удар будущее газотранспортной системы (ГТС) Незалежной. Этими выводами поделился украинский блогер Виталий Портников.

"Украинский интерес состоит в том, чтобы "Северный поток-2" не был заполнен российским газом полностью, чтобы сохранялась не возможность, а необходимость транзита по украинской ГТС, – публикует мнение Портникова "Еспресо". – Немецкое решение не исключает возможности стопроцентной заполненности "Северного потока-2" российским газом в случае, если таким будет решение правительства ФРГ и согласие ЕК".

Украинские власти, на самом деле, давно заподозрили неладное и направили свою делегацию в Берлин. Там им пообещали, что не будут возражать против действия Энергетической хартии, которая запрещает, в частности, одной и той же компании быть и поставщиком газа, и владельцем трубопровода – а именно так происходит в случае "Газпрома" с "Северными потоками".

Но в Берлине не стали поступаться своими интересами ради хороших отношений с Киевом, и внесли в национальное законодательство свои поправки, касающиеся экспортных трубопроводов:

"Если бы немецких поправок к хартии не было бы, можно было бы говорить об успехе. Сейчас остается констатировать, что мы едва избежали поражения", – констатирует Портников.

По его мнению, Украине остается только надеяться, что Германия не будет делать исключений для "Газпрома". Но на самом деле, от Киева уже ничего не зависит – его вывели из игры вокруг "Северного потока-2".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова пойти на многие уступки, чтобы заключить новый контракт с Украиной, но Киев предпочитает конфликтовать.