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Оставшиеся без газа украинцы готовят пищу на костре

Оставшиеся без газа украинцы готовят пищу на костре
Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной не в состоянии оплачивать подорожавшие коммунальные услуги

Граждане Украины идут на крайние меры, чтобы выжить. Так, в городе Белая церковь мужчина разводил дома костер, чтобы готовить еду – газ и электричество ему отключили за неуплату.

Огонь в квартире украинца заставили потушить полицейские – правоохранителей вызвали обеспокоенные угрозой пожара соседи, передает телеканал NewsOne. Но в целом проблема осталась. Многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Причем цены на газ только растут.

В ноябре газовые ставки для населения увеличились на 14%. А с Нового года объявят новое подорожание – по договоренности Киева с МВФ стоимость газа для граждан должна сравняться с промышленной, что составит 12,3 тыс. гривен за тыс. куб. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву закупать газ в России по цене на четверть ниже, чем сейчас, но положительного отклика не получил.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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За то и стоял майдан. Наслаждайтесь, это еще не финал, запасаемся попкорном.
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Реалии фильма "НАЗАД В ПРОШЛОЕ"
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такими темпами скотобаза вскоре обрастет шерстью и начнет поедать по ночам сырой картофель на полях,хозяевам урожая придется выставлять вооруж охрану и отстреливать ночных свиней
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