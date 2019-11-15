Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Граждане Украины идут на крайние меры, чтобы выжить. Так, в городе Белая церковь мужчина разводил дома костер, чтобы готовить еду – газ и электричество ему отключили за неуплату.
Огонь в квартире украинца заставили потушить полицейские – правоохранителей вызвали обеспокоенные угрозой пожара соседи, передает телеканал NewsOne. Но в целом проблема осталась. Многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Причем цены на газ только растут.
В ноябре газовые ставки для населения увеличились на 14%. А с Нового года объявят новое подорожание – по договоренности Киева с МВФ стоимость газа для граждан должна сравняться с промышленной, что составит 12,3 тыс. гривен за тыс. куб.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву закупать газ в России по цене на четверть ниже, чем сейчас, но положительного отклика не получил.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем