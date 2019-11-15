Парламентарий рассказала об угрозах и преследовании

Депутатов Верховной рады Украины Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа" за критику и демонстрацию личной позиции во время дискуссий.

"Это просто политическая расправа",

– цитирует Полякова "112.ua".

Парламентарий уточнил, что формальным поводом для исключения стали пропуски голосований, подчеркнув, что у него их не так уж много.

В свою очередь, Скороход позитивно оценила случившееся. По мнению депутата, теперь они с Поляковым могут без последствий говорить то, что думают.

Ранее исключенные из фракции парламентарии публично раскритиковали руководство "Слуги народа" из-за применяемых ими авторитарных методов. Так, Скороход заявила, что сторонники Владимира Зеленского преследуют ее супруга и не дают ей высказываться. Кроме того, депутат призналась, что получает угрозы с неизвестных номеров телефонов.



