Пентагон заинтересовался оборонными предприятиями Незалежной

На Украину прибыла с инспекцией американская делегация. Специалистов Института оборонного анализа США интересуют, в первую очередь, предприятия "Укроборонпрома". По распоряжению гендиректора украинского концерна Айвараса Абромавичуса руководители дивизионов бронетанковой техники, оружия и боеприпасов, радиолокации, радиосвязи, судостроительства и т.д. должны организовать прием делегации.

Со своей стороны, аудиторы из США выставили перечень требований встречающим: потребовали включить в доклады сведения о непрофильных активах предприятий, о долгах и кредиторах, а проводить сами встречи попросили на русском языке, поскольку "не в состоянии вести технические дискуссии на украинском", цитирует документ издание "Страна".

Такая "зрада" не осталась без внимания в Киеве. Украинский юрист Ростислав Кравец призвал СБУ проверить высокопоставленных чиновников Незалежной, которые допустили иностранцев на "Укроборонпром":

"Речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне, … разглашение которой может квалифицироваться как госизмена", – подчеркнул юрист.

Визит представителей Пентагона продлится с 11 по 21 ноября.