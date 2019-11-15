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"Это госизмена": американцы попросили украинских военных говорить по-русски

"Это госизмена": американцы попросили украинских военных говорить по-русски
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
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Пентагон заинтересовался оборонными предприятиями Незалежной

На Украину прибыла с инспекцией американская делегация. Специалистов Института оборонного анализа США интересуют, в первую очередь, предприятия "Укроборонпрома". По распоряжению гендиректора украинского концерна Айвараса Абромавичуса руководители дивизионов бронетанковой техники, оружия и боеприпасов, радиолокации, радиосвязи, судостроительства и т.д. должны организовать прием делегации.

Со своей стороны, аудиторы из США выставили перечень требований встречающим: потребовали включить в доклады сведения о непрофильных активах предприятий, о долгах и кредиторах, а проводить сами встречи попросили на русском языке, поскольку "не в состоянии вести технические дискуссии на украинском", цитирует документ издание "Страна".

Такая "зрада" не осталась без внимания в Киеве. Украинский юрист Ростислав Кравец призвал СБУ проверить высокопоставленных чиновников Незалежной, которые допустили иностранцев на "Укроборонпром":

"Речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне, … разглашение которой может квалифицироваться как госизмена", – подчеркнул юрист.

Визит представителей Пентагона продлится с 11 по 21 ноября.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как у шариковых пуканы рвёт! Да хоть на китайском они разговаривать будут: вам, болезные, какая разница?!
Гость
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Ой зрадочка да ганьбушенька-то какая!!! 6 лет в дупу. Страну развалили за гроши, да еще должны остались, а тут такое.
Гость
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Хозяин едет инспектировать колонию и требует размовлять на языке "ахрессора". СУГС 10 раз в прыжке. Знай, клизма, свое место.
Гость
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Гордитесь свой "мове"...Ваш язык в никакой стране,даже изучать не собираются. Будете квакать только в своем болоте.
хххх
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Хозяева проводят ревизию.
Не понятно только, почему до сих пор хохлов ещё не выучили английскому языку.
Гость
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ковбои не понимают собачий язык
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