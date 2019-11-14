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Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк считает невозможным строить отношения с Россией, так как это вражеская страна.
"С 2014 года я ясно понял, что имя врага состоит из пяти букв – Россия", –
написал Загороднюк на страничке в Facebook.
Именно поэтому Незалежной следует стремиться в НАТО, считает глава украинского оборонного ведомства.
Ранее министр заявил, что Россия угрожает Украине в Азовском и Черном морях, поэтому Киеву необходимо наращивать военно-морские силы.
Верховная рада Украины в начале 2015 г. приняла заявление, в котором Россия была названа "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, напоминает РИА "Новости".
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