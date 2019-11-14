Киев мечтает об интеграции с НАТО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк считает невозможным строить отношения с Россией, так как это вражеская страна.

"С 2014 года я ясно понял, что имя врага состоит из пяти букв – Россия", –

написал Загороднюк на страничке в Facebook.

Именно поэтому Незалежной следует стремиться в НАТО, считает глава украинского оборонного ведомства.

Ранее министр заявил, что Россия угрожает Украине в Азовском и Черном морях, поэтому Киеву необходимо наращивать военно-морские силы.

Верховная рада Украины в начале 2015 г. приняла заявление, в котором Россия была названа "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, напоминает РИА "Новости".



