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Министр обороны Украины предупредил об угрозе России в Черном море

Министр обороны Украины предупредил об угрозе России в Черном море
Андрей Загороднюк. Фото: www.globallookpress.com
Киев мечтает об интеграции с НАТО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк считает невозможным строить отношения с Россией, так как это вражеская страна.

"С 2014 года я ясно понял, что имя врага состоит из пяти букв – Россия", –  

написал Загороднюк на страничке в Facebook.

Именно поэтому Незалежной следует стремиться в НАТО, считает глава украинского оборонного ведомства.

Ранее министр заявил, что Россия угрожает Украине в Азовском и Черном морях, поэтому Киеву необходимо наращивать военно-морские силы.

Верховная рада Украины в начале 2015 г. приняла заявление, в котором Россия была названа "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, напоминает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Так чего же Вы, бандерлюги, цепляетесь за газ их врежеской страны! Гордые-пердите в свою трубу или покупайте гах из США, а уголь из ЮАР! Достали уже, попрошайки!
Гость
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В слове Россия 6 букв. Он идиот?
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