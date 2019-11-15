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Брюссель спокойно отреагировал на слова Путина о прекращении транзита газа

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ЕС продолжает думать о трехсторонних переговорах

Заявление президента РФ Владимира Путина о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины не вызвало особого беспокойства в Еврокомиссии. Там продолжают работать с Москвой и Киевом над заключением нового контракта. Об этом сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

"С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением (по транзиту газа)", – цитирует еврочиновницу ТАСС.

Свои предостережения лидер России произнес на вчерашнем брифинге в Бразилиа.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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