Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
391 новости
Заявление президента РФ Владимира Путина о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины не вызвало особого беспокойства в Еврокомиссии. Там продолжают работать с Москвой и Киевом над заключением нового контракта. Об этом сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
"С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением (по транзиту газа)", – цитирует еврочиновницу ТАСС.
Свои предостережения лидер России произнес на вчерашнем брифинге в Бразилиа.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем