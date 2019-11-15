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Больного Зеленского изолировали

Больного Зеленского изолировали
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Доступ к телу разрешили лишь избранным. С остальными глава Незалежной общается исключительно по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский сильно занемог. Однако от медицинской помощи в полном объеме он отказался, сославшись на большое количество дел, которые не терпят отлагательств, и нежелание портить свой имидж.  

От госпитализации глава государства наотрез отказался, хотя его состояние заметно ухудшилось, передает телеграмм-канал "Зрада чи Перемога". Какая именно болезнь свалила украинского лидера, не сообщается. 

Известно, что доступ в свои покои он ограничил, к нему на аудиенцию вход разрешен лишь отдельным лицам. Все важные вопросы Владимир Александрович решает по телефону.

Между тем официального подтверждения данной информации пока не поступило. Напомним, ранее говорилось о хронической усталости Зеленского, который занимает пост президента всего лишь полгода. 

Ксения АНДРЕЕВА

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