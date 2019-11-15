Нибиру
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Президент Украины Владимир Зеленский сильно занемог. Однако от медицинской помощи в полном объеме он отказался, сославшись на большое количество дел, которые не терпят отлагательств, и нежелание портить свой имидж.
От госпитализации глава государства наотрез отказался, хотя его состояние заметно ухудшилось, передает телеграмм-канал "Зрада чи Перемога". Какая именно болезнь свалила украинского лидера, не сообщается.
Известно, что доступ в свои покои он ограничил, к нему на аудиенцию вход разрешен лишь отдельным лицам. Все важные вопросы Владимир Александрович решает по телефону.
Между тем официального подтверждения данной информации пока не поступило. Напомним, ранее говорилось о хронической усталости Зеленского, который занимает пост президента всего лишь полгода.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем