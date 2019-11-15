В штабе Зеленского планируют выдавать документы всем рожденным после 2014 года

Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы. С таким предложением выступил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

"Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины", – написал он в своем Facebook.

Кроме выдачи документов пан Сивохо в качестве "ментального" возвращения крымчан и республиканцев в лоно неньки предложил еще ряд мер. Среди них выплата долгов по пенсиям жителям ДНР и ЛНР, а также компенсаций потерявшим из-за вооруженного конфликта в Донбассе жилье, упрощение порядка пересечения пропускных пунктов на линии разграничения, которую экс-кавээнщик считает правильным называть исключительно "линией соприкосновения".

Помимо этого, советник главы СНБО посягнул на самое "святое" местных националистов, ура-патриотов и пропагандистов – он заявил о необходимости изменения украинской информполитики, в частности нужно избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

"Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть", – подчеркнул пан Сивохо.

Он добавил, что его команда разрабатывает новую гуманитарную политику в Донбассе.

Пожалуй, после этого его занесут в приснопамятный "Миротворец".

